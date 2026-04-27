Trei tururi ghidate în ultima săptămână de vizitare a expoziției „Fragilitatea Eternului” la Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național de Artă Timișoara, alături de Consiliul Județean Timiș, anunță ultima săptămână în care publicul mai poate vizita expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, deschisă până la data de 3 mai.

Proiectul expozițional, de anvergură internațională, este realizat în parteneriat cu Civita Mostre e Musei din Roma și reunește la Timișoara peste 100 de piese de patrimoniu originale, provenite din colecțiile unor muzee prestigioase din Italia: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, Certosa e Museo di San Martino, Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma), Museo Nazionale Castel Sant’Angelo și Galleria Lia Rumma.

Expoziția cuprinde o varietate impresionantă de lucrări: fresce, sculpturi, artefacte, grafică, fotografie, ceramică și artă contemporană care propun un dialog vizual între trecut și prezent, și explorează relația dintre fragilitatea existenței și forța durabilă a artei, într-un concept curatorial științific asigurat de profesorul Massimo Osanna, Directorul General al Muzeelor de Stat din Italia, alături de curatorul general Filip A. Petcu, managerul Muzeului Național de Artă Timișoara.

Publicul este invitat să descopere sau să redescopere, în aceste ultime zile de vizitare, o expoziție care prilejuiește o reflecție amplă asupra fragilității existenței și permanenței artei, printr-un parcurs tematic elaborat în jurul orașului antic Pompei – simbol al memoriei culturale conservate prin creație artistică. De la distrugerea sa în urma erupției Vezuviului până la influența exercitată asupra imaginarului artistic european modern și contemporan, expoziția oferă o perspectivă extinsă asupra modului în care arta reușește să supraviețuiască, devenind un instrument de referință al memoriei necesare depășirii oricărui cataclism.

În contextul închiderii expoziției, în perioada 1–3 mai vor fi organizate tururi ghidate gratuite susținute de specialiștii muzeului. Acestea vor avea loc zilnic, în două sesiuni, la orele 11:00 și 16:00, cu un număr maxim de 15 participanți pentru fiecare grup. La finalul fiecărei sesiuni de tur ghidat va fi organizată o tombolă, în urma căreia câte un participant din fiecare grup va fi desemnat câștigător și va primi drept premiu două publicații: volumul Zsigmond Ormós von Csicsér: Un Grand Tour Dinspre Răsărit, prezentat în cadrul expoziției, o premieră editorială ce cuprinde jurnalul lui Ormós publicat în 1879 și catalogul aniversar MNArT 151.

Participarea la tururile ghidate este gratuită, însă accesul în expoziție se face pe bază de bilet, la următoarele tarife: adulți – 93 ron, pensionari – 46 ron, studenți- 22 ron. Înscrierile pentru tururile ghidate se realizează până joi, ora 16:00, în limita locurilor disponibile, prin e-mail la adresa: contact@mnart.museum.

Totodată, Muzeul Național de Artă Timișoara informează publicul că trecerea la programul de vară va avea loc, în mod excepțional, începând cu data de 1 iunie (și nu 1 mai, cum este obișnuit), ca urmare a desfășurării expoziției „Fragilitatea Eternului”.

Începând cu 1 iunie, muzeul va putea fi vizitat în intervalul orar 13:00–21:00.