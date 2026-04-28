Joshua revine în ring

Boxerul britanic Anthony Joshua îl va înfrunta pe albanezul Kristian Prenga pe 25 iulie la Riad, în Arabia Saudită, la șapte luni după accidentul rutier care i-a pus cariera între paranteze, au anunțat organizatorii evenimentului, potrivit Agerpres.

Meciul seamănă cu un fel de încălzire pentru confruntarea mult-așteptată, dar încă neconfirmată, din noiembrie împotriva compatriotului său Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea.

Joshua, în vârstă de 36 de ani, a disputat ultimul său meci în decembrie 2025, împotriva YouTuber-ului Jake Paul, înainte de a lua o pauză de la cariera sa în urma unui accident rutier suferit în aceeași lună în Nigeria, în care a fost rănit ușor și care a fost fatal pentru doi apropiați ai săi.

„Nu este un secret pentru nimeni, mi-am făcut timp să mă reconstruiesc și să mă întăresc pentru a fi pregătit să revin în ring, iar astăzi este următorul pas în această călătorie”, a comentat „AJ” într-un comunicat al organizatorilor.

„Aștept cu nerăbdare să revin în competiție și să reiau exact de unde am rămas”, a adăugat Joshua.

La revenirea sa, fostul campion mondial la categoria grea îl va înfrunta pe Kristian Prenga (35 de ani), un albanez neobișnuit cu acest nivel, al cărui palmares arată 20 de victorii prin KO și o înfrângere.