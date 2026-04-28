Managerii din comerțul cu amănuntul estimează creșteri accentuate de prețuri în următoarele trei luni

Managerii din comerțul cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni creșteri accentuate de prețuri, potrivit tendințelor din activitatea economică prezentate marți de INS.

Potrivit anchetei realizate de INS în luna aprilie, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a volumului producției.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ o scădere moderată, iar prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de 39%.

Conform estimărilor, se prognozează tendință de creștere a volumului producției din sectorul construcții și o relativă stabilitate a numărului de salariați. Managerii se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată, reflectată printr-un sold conjunctural de 51%.

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -7%.

În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de relativă stabilitate a numărului de salariați. De asemenea, majorări de preţuri sunt estimate de 55% dintre respondenți, iar scăderi de doar 6%, soldul conjunctural de 49% indicând creștere accentuată.

În domeniul serviciilor, managerii estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni. Se estimează o relativă stabilitate a numărului de salariați și se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de 30%, potrivit Mediafax.