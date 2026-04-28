DNSC lansează sistem nou de raportare și listă publică pentru domenii periculoase online

DNSC a lansat o platformă actualizată de raportare a incidentelor cibernetice și o listă publică de site-uri periculoase.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România a introdus un set nou de instrumente destinate protecției spațiului digital civil, pentru un acces mai rapid la raportarea incidentelor, se arată într-un comunicat de presă.

Măsurile au fost activate la București și fac parte din modernizarea infrastructurii naționale de securitate informatică.

Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică, disponibilă la pnrisc.dnsc.ro, a fost restructurată pentru a permite o nouă utilizare, mai rapidă.

Noul format acoperă atât utilizatorii individuali, cât și organizațiile care au obligații legale de notificare în baza reglementărilor europene NIS2.

Pe lângă optimizarea procesului de raportare, instituția a lansat și o platformă publică separată, de tip Blacklist, accesibilă la pnrisc.dnsc.ro/blacklist.

Aceasta include domenii web asociate cu activități frauduloase sau riscante, identificate prin analize tehnice. Lista este actualizată permanent și oferă un instrument de verificare rapidă pentru utilizatori.

Reprezentanții DNSC susțin că noile instrumente au rolul de a crea un sistem de protecție colaborativ, în care utilizatorii au un rol esențial în semnalarea amenințărilor.

Datele raportate sunt analizate de experți și, după validare, pot fi incluse în lista publică de domenii periculoase. Instituția declară că acest mecanism are rol preventiv și urmărește reducerea timpului de reacție în fața incidentelor cibernetice, potrivit Mediafax.