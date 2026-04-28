Maşină făcută scrum, în urma unui incendiu violent, pe un drum din Banat

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Semenic” al județului Caraș-Severin au intervenit, luni, pentru gestionarea a 18 evenimente, acționând pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor, precum și pentru limitarea efectelor evenimentelor produse.

Dintre misiunile desfășurate, una a constat în stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DJ 582, în zona localității Slatina Timiș, care, la sosirea echipajelor, ardea generalizat. Incendiul a fost lichidat fără a se înregistra victime, însă autoturismul a fost distrus în totalitate. Cauza probabilă de producere a fost un scurtcircuit electric.

Totodată, echipa pirotehnică a inspectoratului a intervenit în localitatea Vrani pentru asanarea a două grenade de mână defensive tip F1 și a două focoase GR31. Pe durata intervenției s-a asigurat și supravegherea lucrărilor de demolare desfășurate de către proprietar, fără a fi identificate alte elemente de muniție.

În plus, pompierii au acționat pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată și deșeuri, produse în localitățile Bratova (comuna Târnova) și Reșița.

Pe lângă aceste intervenții, echipajele operative au acordat primul ajutor calificat și au sprijinit persoanele aflate în dificultate în alte 14 cazuri.

„Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, recomandăm cetățenilor să verifice periodic instalațiile electrice ale autovehiculelor și să evite improvizațiile care pot cauza scurtcircuite. În cazul descoperirii elementelor de muniție, nu le atingeți, nu le mișcați și anunțați de urgență autoritățile prin apel la 112”, a transmis ISU „Semenic”.

