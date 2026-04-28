Bănățean amendat cu 12.000 de lei după ce a abandonat 16 pui de câine

Un bărbat din Caransebeș a fost sancționat pentru abandonul a 16 pui de câine și este cercetat pentru intervenții nelegale asupra animalelor

În 27 aprilie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Caraș-Severin, au efectuat verificări în urma unei sesizări privind abandonul a 16 pui de câine pe raza municipiului Caransebeș, în zona unor pubele de gunoi.

În urma activităților investigative desfășurate, polițiștii au identificat, la domiciliul unui bărbat în vârstă de 39 de ani din municipiul Caransebeș, trei exemplare canine, rasă comună, respectiv o femelă în vârstă de aproximativ 2 ani și 2 pui ai acesteia, masculi, în vârstă de aproximativ 2 luni, care aveau cozile tăiate, nu erau identificate prin microcipare și nu beneficiau de asistență medicală conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, polițiștii au stabilit că în noaptea de 14/15 aprilie 2026, în jurul orei 00.05, bărbatul ar fi abandonat 16 pui de câine, în vârstă de aproximativ 2 luni, în zona pubelelor din spatele unui imobil Caransebeș.

Cei 16 pui de câine au fost preluați și relocați de un adăpost pentru câini fără stăpân din Caransebeș, unde beneficiază de condiții corespunzătoare de bunăstare.

Pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor, bărbatul a fost sancționat contravențional, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de 12.000 de lei.

Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș.