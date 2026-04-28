Accident de muncă mortal în Timiș

Marți, 28 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în extravilanul localității Birda, pe un câmp, un tânăr ar fi fost lovit în zona capului de un echipament, în timp ce încerca să îl monteze.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un tânăr, în vârstă de 19 ani, declarat decedat de către echipajele medicale prezente, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, efectuându-se verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, precum și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.