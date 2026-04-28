Accident grav pe DN 6, între Lugoj şi Timişoara

Marţi, 28 aprilie, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, județul Timiș.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, a condus un autovehicul pe DN 6, dinspre Lugoj înspre Timișoara, iar la un moment dat a în coliziune față-spate cu un autoturism condus de către un o femeie, de 45 de ani.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătoarei auto, fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.