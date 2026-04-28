Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate

Muzeul Național al Banatului vă invită miercuri, 29 aprilie, la ora 18, la vernisajul expoziției „Oglinda frumuseții”, în mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia.

Evenimentul are loc în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național ”Moldova” Iași, cu sprijinul Consiliul Judeţean Timiş.

”Frumusețea, în Antichitate, funcționează ca un sistem. Cod, statut, proiecție. Corpul devine purtător de semne, iar aceste semne construiesc identitate. Expoziția reunește 158 de artefacte provenite din Tomis și din alte situri majore din Dobrogea: Histria, Callatis, Capidava, Adamclisi, Durostorum, Olimp, Cobadin, Cerna. Bijuterii, vase, unguentaria, opaițe, obiecte de podoabă, inventare funerare, portrete sculptate, reprezentări imperiale. Un material coerent, dens, organizat.

Parcursul urmărește viața femeii în societatea greco-romană. De la cotidian la ceremonial, de la rol social la imagine publică. Linia continuă în zona divină: Venus, Isis, Hecate, Cybele. Feminitatea capătă funcție de principiu.<> propune o lectură. Un cadru clar. Un teritoriu deschis interpretării.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 30 aprilie – 31 octombrie 2026. Vă așteptăm,”au transmis cei de la MNaB.