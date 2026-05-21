„Trenurile Soarelui” revin din 12 iunie: 60 de trenuri zilnice spre litoral din toată țara, inclusiv din Timișoara.

CFR Călători a anunțat reluarea programului „Trenurile Soarelui”, program dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul va include 60 de trenuri zilnice și se va încheia la începutul lunii septembrie.

„CFR Călători informează că în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie 2026 intră în circulație programul special de transport estival „Trenurile Soarelui” dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre”, se arată în informarea de joi emisă de CFR Călători.

În total, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe zilnic, dintre care 30 pentru sensul de dus și 30 pentru sensul de întors. Dintre acestea, 28 de trenuri sunt suplimentare, iar restul fac parte din circulația obișnuită.

Trenurile suplimentare vor pleca din mai multe orașe importante din țară, printre care Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Timișoara, Reșița, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Sibiu, Suceava, Iași, Galați, Craiova și București.

„Pe lângă aceste trenuri, pasagerii din întreaga țară au la dispoziție numeroase conexiuni din București, întrucât pe magistrala București Nord – Constanța trenurile circulă în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei”, mai transmite CFR.

