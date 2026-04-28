Lauri pentru Clubul Helion din Timișoara la Convenția Națională de Science-Fiction

La cea de-a 47-a Convenție Națională de Science-Fiction, care s-a desfășurat între 24 și 26 aprilie la Craiova, Clubul Helion din Timişoara a obținut trei distrincţii importante.

Au primit Premii Naționale de Science-Fiction pentru anul 2025, la categoria revistă tipărită, numărul 1-6/2025 din publicația ”Helion”, la categoria nuvelă Adrian Chifu, cu ”Prometheus dezlănţuit”, respectiv, la categoria non fiction, Biblioteca Nova.

Acest succes se adaugă celor din anii anteriori, confirmând valoarea clubului Helion la nivel național, ca un club de înaltă performanță culturală, fiind considerat lider al cluburilor și cenaclurilor din România și unul din cele mai importante din Europa.

Celelalte Premii Naționale de Science-Fiction se pot cunoaște accesând www.romconsf.ro sau www.arcasf.ro.