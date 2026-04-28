Accident în Moșnița Nouă: o tânără a ajuns cu mașina într-un stâlp, după impactul cu un alt autoturism

Marți, 28 aprilie, în jurul orei 18:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Moșnița Nouă.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că o tânără de 26 de ani a condus un autoturism pe strada Poștei, iar la intersecția cu strada Principală a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani.

Ulterior, în urma impactului, autoturismul condus de către tânără a fost proiectat într-un stâlp de iluminat public stradal, a transmis IPJ Timiș.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătoarei auto, fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.