Accident în Moșnița Nouă: o tânără a ajuns cu mașina într-un stâlp, după impactul cu un alt autoturism

Marți, 28 aprilie, în jurul orei 18:00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Moșnița Nouă.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat faptul că o tânără de 26 de ani a condus un autoturism pe strada Poștei, iar la intersecția cu strada Principală a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani.

Ulterior, în urma impactului, autoturismul condus de către tânără a fost proiectat într-un stâlp de iluminat public stradal, a transmis IPJ Timiș.

CITEȘTE ȘI: Zboruri directe Timişoara – Copenhaga şi Timişoara – Rotterdam, din 15 iulie

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătoarei auto, fiind transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

