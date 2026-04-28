Turneul final la volei feminin U19 Liga 1, la Timișoara. CSȘ Bega luptă pentru medalii

Între 29 aprilie – 3 mai, Sala „Mircea Albu” din Timișoara va găzdui Turneul final la volei feminin U19 Liga 1.

Participă șase echipe. Pe lângă gazda CSȘ Bega Timișoara (foto), sunt trei grupări din București (CSM, Dinamo, CTF Mihai I), plus LPS Cluj-Napoca și Medicina Târgu Mureș.

Meciurile vor avea loc, zilnic, de la orele 14, 16, 18, exceptând ultima zi, duminică, atunci când orele de disputare vor fi 10, 12, 14.

CSȘ Bega va evolua mereu în ultima partidă a zilei. Se joacă fiecare cu fiecare, iar la final echipa de pe locul 1 va fi desemnată campioană națională la această categorie de vârstă. Se vor acorda și premii individuale.

Șapte jucătoare de la CSȘ Bega se află la finalul junioratului. Este vorba de Carla Pârv, Sara Stancu, Anastasia Crișan, Alexandra Doroșenco, Andreea Vișan și Sara Bonde Păltinișanu.

Antrenor la CSȘ Bega este Cerasella Șerban, secondată de Traian Cionca, iar președintele secției este Cătălin Stancu.

Important de reținut este faptul că multe voleibaliste de la celelalte echipe evoluează și în Divizia A1, la senioare.