PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile de la Guvern și din teritoriu

PSD a anunțat miercuri că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile de la Guvern și din teritoriu. Este vorba despre funcțiile de secretar de stat și de prefect.

PSD a transmis că „toți reprezentanții săi care ocupau funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan”.

Anunțul a fost făcut miercuri dimineață prin intermediul unui comunicat de presă.

„Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar.

PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, a comunicat PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut luni reprezentanților social-democrați să se retragă din funcțiile guvernamentale. Solicitarea a fost făcută ca urmare a moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan, potrivit Mediafax.