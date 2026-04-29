Un agent de poliție din vestul țării a refuzat o mită în timpul unui control rutier

Un agent de poliție din Biroul de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Arad a refuzat o sumă de bani oferită de un șofer în timpul unui control rutier.

Cazul a fost făcut public de Sindicatul Europol.

Agentul Simon Covasan se afla se afla într-o acțiune de supraveghere si control al traficului rutier pe Calea Timisorii și a oprit un autoturism pentru control.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, polițistul a constatat faptul că autoturismul avea valabilitatea inspecției tehnice periodice expirată.

Agentul a aplicat măsurile legale fără ezitare, informând conducătorul auto despre faptul ca urmează să i se aplice o sancțiune contravențională dublată de măsura complementară a reținerii certificatului de înmatriculare.

”Momentul-cheie al acțiunii a venit atunci când șoferul a încercat să influențeze decizia colegului nostru, oferindu-i o sumă considerabilă de bani și propunându-i să fie ,,iertat”.

În fața acestei tentative de corupere, Simon a dat dovadă o integritate remarcabilă , a refuzat categoric orice compromis și a raportat incidentul pe cale ierarhică.

Refuzul ferm și reacția promptă au fost înregistrate audio-video cu dispozitivul Body worn camera, reflectând transparența și profesionalism în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Un astfel de comportament evidențiază principiile morale solide și etica profesională ce stau la baza activității polițienești”, transmite Europol.