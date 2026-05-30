Incendiu puternic la o casă din Timiș, o persoană a fost găsită decedată

Sâmbătă dimineață, în jurul orei ora 06:35, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din satul Brestovăț.

Au fost mobilizate trei autospeciale de stingere din cadrul Stației Buziaș și Punctului de Lucru Topolovățu Mare, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu ardere generalizată, pe o suprafață de aproximativ 70 mp, acoperișul locuinței fiind prăbușit.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și identificarea posibilelor victime.

Misiunea este în dinamică, vom reveni.

UPDATE 1: Din nefericire, o victimă de sex masculin a fost găsită carbonizată sub dărâmături.

UPDATE 2: Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigară lăsată aprinsă.

RECOMANDĂRI

🚭 Nu fumați niciodată în pat sau când sunteți somnoros!

❗️ O țigară aprinsă, aruncată la întâmplare, poate provoca un incendiu într-un timp foarte scurt, mai ales dacă ajunge pe materiale combustibile (textile, hârtie, lemn sau vegetației uscată).

Aruncați resturile de la țigară numai după ce vă asigurați că sunt stinse si numai în locuri special amenajate!

Sursa foto: ISU Timiș