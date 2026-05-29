Două echipe de elevi din Timișoara, premiate la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Două echipe de elevi din Timișoara, premiate la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică

Două echipe de elevi din Timișoara, premiate la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică

La Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, desfășurată la Iași, în perioada 26–29 mai 2026, județul Timiș a fost reprezentat de trei echipe, formate din elevii: Daria Alexandra Bolborea (clasa a XI-a, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara) și Rareș Aris Moldovan (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara) – profesor mentor Corina Vasilescu; Doris Ruse (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara) și Marla Wenczel (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara) – profesor mentor Corina Vasilescu; Alessia Miuțel (clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara) și Matei Molnar (clasa a VII-a, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara) – profesor mentor Diana-Sophie Coda.

Echipa formată din Daria Alexandra Bolborea și Rareș Aris Moldovan a obținut premiul II, iar echipa din care au făcut parte Alessia Miuțel și Matei Molnar a primit premiul special ”Anghel Saligny”.

Olimpiada Națională de Creativitate Științifică pune un accent deosebit pe încurajarea și promovarea creativității în rândul tinerilor pasionați de științe, pentru a identifica posibile soluții științifice sau tehnice capabile să răspundă problemelor societății.

CITEȘTE ȘI: CJ Timiş: 43 de milioane de lei pentru drumuri, educaţie, sport, cultură şi spaţii publice. Localităţile care primesc bani

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *