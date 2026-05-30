Festival de Sânziene într-o comună timișeană

Puternic ancorată în tradițiile populare românești, sărbătoarea de Sânziene se bucură de o mare popularitate și în satele bănățene.

În comuna timișeană Racovița, spre exemplu, în data de 7 iunie va fi organizat un veritabil Festival al Sânzienelor, aflat la prima sa ediție, care va debuta, la ora 14, pe platoul din spatele sediului administrației locale, cu un spectacol de gală al unora dintre cele mai apreciate ansambluri folclorice din județ.

Este vorba despre Sorocul Racovița, Izvorașul Buziaș, Hora Belințului, Tezaur Bănățean Parța, Ghiocelul Giroc, Valea Mureșului și Bieleder Heiderose.

Festivalul va include și momente de muzică populară, susținute de artiștii Adrian Stanca, Raluca Stanca, Ramona Roescu, Tiberiu Hațegan, Cornelia Lupulescu, Anda Seracin și Andreea Indru, precum și de instrumentiștii Marius Ciernota, Samir Ciurar, Mario Enchescu, Leo Groza și Tinu Mogoșescu.

