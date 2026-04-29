Şoferi cu alcoolemii mari, scoşi la timp din trafic de poliţişti

Polițiștii arădeni au fost sesizați, prin 112, despre faptul că un autoturism se deplasează haotic pe D.J. 682, între Arad și Zădăreni.

Autoturismul era oprit la momentul sosirii echipajului de poliție, care a identificat conducătorul acestuia, în persoana unui arădean de 50 de ani.

Testarea acestuia cu aparatele din dotare a indicat o îmbibație alcoolică de 1.37 mg./l. alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice.

Un alt caz este al unui tânăr de 20 de ani, din Arad, implicat într-un eveniment rutier, în dimineața de 28 aprilie a.c.

Autoturismul condus de tânăr ar fi acroșat și dislocat două ghivece ornamentale din beton, pe Bd. Revoluției, din municipiu. După eveniment, tânărul a părăsit locul evenimentului.

La scurt timp, acesta a fost identificat, găsit și condus la audieri, unde s-a constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu aparatele din dotare au indicat o valoare de 0,73 mg./l. alcool pur în aerul expirat, tânărului fiindu-i recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, a fost reținut pentru 24 de ore.

În ambele situații au fost întocmite dosare penale, pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere, a transmis IPJ Arad.