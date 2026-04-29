Accident pe autostrada A1: un autotren a ajuns pe sensul opus...

Un accident de circulaţie care ar fi putut avea urmări dintre cele mai grave s-a produs pe autostrada A1, km 346-347, în zona localităţii Orăștie, judeţul Hunedoara.

Un autotren care circula pe sensul Sibiu – Nădlac a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul opus…

Pe sensul spre Sibiu, traficul se desfășoară dirijat doar pe banda a doua.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condițiile normale până în jurul orei 16, a transmis DRDP Timişoara.

