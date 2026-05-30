Muzeul unui oraș din Banat își deschide porțile

Cultură/Educaţie
Publicat în de Codrina Tomov
Fără comentarii
Muzeul unui oraș din Banat își deschide porțile

Orașul cărășean Bocșa, cunoscut în generațiile trecute ca important centru metalurgic, va avea parte în 12 iunie, cu începere de la ora 16, de un eveniment cu încărcătură cultural-educativă.

Va fi inaugurat Muzeul Orașului, festivitatea de deschidere a porților urmând să se desfășoare la sediul acestuia din strada 1 Decembrie 1918, nr. 39-41.

Inaugurarea muzeală va fi urmată, de la ora 19, de un concert de muzică vieneză, care se va desfășura într-un spațiu insolit: cariera de piatră de la Bocșa.

Concertul va fi susținut de soliștii Diana Zaharia și Darius Gruiță, alături de care vor evolua balerinii Alina Mihai și Flavius Popa, precum și membrii ansamblului Artkammerorchester.

Sursa foto: Facebook / Bocsa

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *