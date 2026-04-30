Incendiu puternic, întins pe 10 hectare, în vestul țării (video)

Incendiu puternic, întins pe 10 hectare, în vestul țării

În data de 29 aprilie, în jurul orei 21:15, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată (trestie), în apropierea parcului de panouri fotovoltaice din localitatea Chișineu-Criș.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Chișineu-Criș, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la vegetația uscată, cu posibilitate de extindere la parcul de panouri fotovoltaice.

După o intervenție susținută a pompierilor, incendiul a fost localizat și stins, fără a afecta panourile. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 10 hectare.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, a transmis ISU Arad.

Sursa imagini: ISU Arad