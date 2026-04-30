Incendiu puternic, întins pe 10 hectare, în vestul țării (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incendiu puternic, întins pe 10 hectare, în vestul țării (VIDEO)

Incendiu puternic, întins pe 10 hectare, în vestul țării

În data de 29 aprilie, în jurul orei 21:15, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată (trestie), în apropierea parcului de panouri fotovoltaice din localitatea Chișineu-Criș.

Pentru misiune au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Chișineu-Criș, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la vegetația uscată, cu posibilitate de extindere la parcul de panouri fotovoltaice.

După o intervenție susținută a pompierilor, incendiul a fost localizat și stins, fără a afecta panourile. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 10 hectare.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, a transmis ISU Arad.

Sursa imagini: ISU Arad

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *