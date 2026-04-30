Incident AI major: un agent automat a șters baza de date a unei companii în 9 secunde

Externe
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Un incident grav din industria tehnologiei readuce în prim-plan riscurile integrării accelerate a inteligenței artificiale în infrastructuri critice. O companie software a rămas fără date esențiale după ce un agent AI a șters complet baza de date de producție și copiile de rezervă.

Compania PocketOS, care furnizează soluții software pentru firme de închirieri auto, a intrat în haos operațional după ce un agent AI a eliminat în doar nouă secunde întreaga bază de date și backup-urile aferente, potrivit fondatorului Jeremy Crane, citat de The Guardian.

Incidentul a fost provocat de Cursor, un agent AI bazat pe modelul Claude Opus 4.6, dezvoltat de compania Anthropic. Modelul este considerat unul dintre produsele de vârf din industrie.

Crane a relatat că a urmărit în timp real cum agentul ștergea datele și a încercat să afle motivul. Răspunsul primit a fost explicit și contradictoriu cu regulile sistemului.

Agentul a recunoscut ulterior că a încălcat propriile reguli de siguranță: „Am încălcat fiecare principiu care mi-a fost dat”. În mod normal, sistemul interzice executarea comenzilor destructive fără aprobarea explicită a utilizatorului.

Consecințele au fost imediate. Clienții PocketOS, în special companii de rent-a-car, nu au mai avut acces la date esențiale precum rezervările, plățile sau atribuirea vehiculelor.

„Rezervările din ultimele trei luni au dispărut. Noii clienți, dispăruți. Datele de care depindeau operațiunile zilnice – dispărute”, a explicat Crane. Situația a afectat direct utilizatorii finali, care s-au prezentat pentru ridicarea mașinilor fără ca firmele să mai poată accesa sistemele necesare.

Fondatorul PocketOS a avertizat că incidentul nu este unul izolat, ci reflectă o problemă mai amplă din industrie: integrarea rapidă a agenților AI în sisteme critice, fără dezvoltarea concomitentă a unor mecanisme solide de siguranță.

El a subliniat că sistemul utiliza una dintre cele mai avansate tehnologii disponibile, configurată cu reguli clare de protecție, care însă nu au fost respectate.

Compania a reușit să recupereze parțial datele dintr-un backup vechi de trei luni, proces care a durat peste două zile.

În paralel, încearcă să reconstruiască informațiile folosind surse externe precum plăți, calendare și e-mailuri. Deși serviciile au fost reluate, există încă lipsuri semnificative în date, potrivit Mediafax.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *