Dan Negru: I-am întâlnit pe toți, de la Iliescu și Băsescu la Fritz și Grindeanu, dar nu m-am gândit să-i întreb: unde-s banii mei din impozite

Dan Negru vorbește, într-o postare pe Facebook, despre întâlnirile sale cu politicienii din ultimele decenii, de la Ion Iliescu și Traian Băsescu până la Dominic Fritz și Sorin Grindeanu.

Vedeta TV spune că, deși i-a avut față în față pe mulți dintre ei, nu le-a adresat niciodată o întrebare esențială: unde sunt banii din impozite?”

Mesajul pornește de la experiența personală pe care o are în traficul de pe Valea Oltului, zonă pe care o traversează de aproape 30 de ani, în drumurile sale între Timișoara și București.

”Propun să devină monument istoric curba asta de pe Valea Oltului. O știu de vreo 30 de ani, de când fac naveta Timișoara–București. Cei care ajungeți mâine aici, de 1 Mai, să-mi trimiteți poze.

În ăștia 30 de ani de televiziune i-am întâlnit pe toți: Coposu, Băsescu, Iliescu, Iohannis.

Și pe ăștia noi – Fritz, Simion, Bolojan, Grindeanu… Cu unii am filmat, pe alții i-am prezentat prin diverse spectacole, dar nu m-am gândit să-i întreb o banalitate: unde-s banii mei din impozite, dacă această curbă arată la fel de 30 de ani?

Și m-a speriat un gând, aici în curbă: doar n-o fi statul tâlharul care, de 30 de ani, mă așteaptă la curbă să mă jefuiască? Doamne ferește!, scrie Dan Negru pe Facebook.