Tentativă de trecere frauduloasă a frontierei la PTF Stamora-Moravița

Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița au depistat un cetățean turc care a încercat să intre în România folosind un permis de ședere falsificat.

În data de 28.04.2026, în jurul orei 18.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Stamora-Moravița, s-a prezentat la controlul de frontieră pe sensul de intrare în țară, un bărbat, conducând un autoturism înmatriculat în Germania.

La controlul de frontieră, acesta a prezentat alături de paşaport şi un permis de ședere cu însemnele autorităţilor din Germania.

Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care s-a constatat că permisul de şedere prezenta modificări, respectiv alterarea datei de expirare, fiind falsificat. Totodată, polițiștii de frontieră au stabilit faptul că persoana este cetăţean turc.

Documentul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele persoanei a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Totodată, a fost dispusă interzicerea intrării în România pentru o perioadă de 5 ani.

