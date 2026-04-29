Bărbat găsit decedat la o stână din Timiș

Polițiștii au fost sesizați, în 29 aprilie, cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost găsit decedat, la o stână în extravilanul localității Sânmihaiu German, prezentând posibile urme de mușcături de animale, la nivelul corpului.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție și medicale, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat în vârstă de 64 de ani, decedat.

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerea măsurilor legale care se impun.