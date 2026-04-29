Arest preventiv pentru un tânăr din Timișoara cercetat pentru trafic de droguri

Un tânăr de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, în formă continuată și deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Potrivit anchetatorilor, în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, inculpatul a procurat, deținut și vândut substanțe interzise (canabis și cocaină), cu sume cuprinse între 240 și 700 lei la o tranzacție.

De asemenea, acesta a fost depistat, în două rânduri, având asupra sa diferite cantități de canabis deținute, fără drept, pentru consum propriu.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în municipiul Timișoara, au fost au fost găsite și ridicate o cantitate de canabis, două borcane conținând circa 250 grame substanță vegetală (aflată în curs de expertizare), un fragmentă de țigaretă confecționată artizanal, grindere, cântare de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

Drogurile au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Timiș.