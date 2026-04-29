Dominic Fritz: Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european

Dominic Fritz, președintele USR, spune că în cazul în care PSD va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, partidul ”cu greu mai poate fi considerat pro-european”.

Textul moțiunii, spune Fritz, pare copiat din manualele care circulă la Moscova.

”Citiți moțiunea PSD-AUR. „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus”, „active strategice vândute” etc.

Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește.

PSD, din partener într-o coaliție proeuropeană, atacă cu mare ipocrizie tocmai reformele care duc țara mai departe pe drumul european. Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR.

Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Potrivit acestuia, moțiunea AUR-PSD atacă cinic până și programul SAFE.

”Se întrebă „pe cine apără acele capabilități?” Armata noastră apără fiecare familie din România!

Moțiunea AUR-PSD numește reformele miniștrilor USR drept „străine de sufletului poporului”.

Ce este „sufletul poporului” pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă – cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul?

România noastră este alta. Este a profesorului care muncește pe brânci ca să formeze noi și noi generații, a antreprenorului care construiește, a șoferului de TIR care circulă neobosit pe drumurile europene pentru a-și hrăni familia, a studentului care speră la o țară care să-i permită să-și formeze un viitor aici, acasă, alături de Europa.

România noastră este România europeană. Și nu o vom întoarce”, scrie președintele USR.

Guvernul trebuie să continue, spune Fritz.

”Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețele corupte. Acesta este calculul AUR-PSD. Și putem să-l stricăm. Nu abandonați. Puneți presiune pe fiecare deputat și senator PSD și AUR”, încheie Fritz.