Lucrări în Piața Traian: modificări importante în circulația tramvaielor
În perioada 01 mai – 01 august, circulația mai multor linii de tramvai din Timișoara va fi modificată ca urmare a lucrărilor din zona Pieței Traian, anunță Societatea de Transport Public Timișoara (STPT).
Potrivit societății, liniile 1, 2, 4 și 5 vor circula astfel:
Linia 1 tramvai
– tur: Gara de Nord – Regele Carol I – Piața Alexandru Mocioni – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – Prințul Turcesc – Meteo – Gara de Est
– retur: Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – Piața Alexandru Mocioni – Regele Carol I – Gara de Nord
Linia 2 tramvai
– tur: Shopping City – strada Ana Ipătescu – bulevardul Dâmbovița – Regele Carol I – Piața Alexandru Mocioni – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – Prințul Turcesc – Meteo – Gara de Est
– retur: Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – Piața Alexandru Mocioni – Regele Carol I – bulevardul Dâmbovița – strada Ana Ipătescu – Shopping City
Linia 4 tramvai
– tur: Calea Torontalului – Cetății – Balta Verde – Nemoianu – Catedrala Metropolitană – Piața Sfânta Maria – Piața Nicolae Bălcescu – Piața Crucii – Sala Olimpia – 1 Decembrie 1918 – Banatim – AEM
– retur: AEM – Banatim – 1 Decembrie 1918 – Sala Olimpia – Piața Crucii – Piața Nicolae Bălcescu – Piața Sfânta Maria – Catedrala Metropolitană – Nemoianu – Balta Verde – Cetății – Calea Torontalului
Linia 5 tramvai
– tur: Ronaț – Balta Verde – Piața 700 – Piața Traian – Prințul Turcesc – Meteo – Gara de Est
– retur: Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața 700 – Balta Verde – Ronaț
CITEȘTE ȘI: Orașul și pășunatul, în Timiş: sute de hectare vor fi atribuite direct, prin licitație publică
Liniile 6a și 6b rămân suspendate, iar liniile 7, 8 și 9 circulă pe traseele obișnuite.
Linia de autobuz 23 își păstrează traseul actual.
Orarele de circulație pot fi consultate pe site-ul oficial www.stpt.ro și în stații.