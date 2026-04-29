Lucrări în Piața Traian: modificări importante în circulația tramvaielor

În perioada 01 mai – 01 august, circulația mai multor linii de tramvai din Timișoara va fi modificată ca urmare a lucrărilor din zona Pieței Traian, anunță Societatea de Transport Public Timișoara (STPT).

Potrivit societății, liniile 1, 2, 4 și 5 vor circula astfel:

Linia 1 tramvai

– tur: Gara de Nord – Regele Carol I – Piața Alexandru Mocioni – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – Prințul Turcesc – Meteo – Gara de Est

– retur: Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – Piața Alexandru Mocioni – Regele Carol I – Gara de Nord

Linia 2 tramvai

– tur: Shopping City – strada Ana Ipătescu – bulevardul Dâmbovița – Regele Carol I – Piața Alexandru Mocioni – Piața Regina Maria – Piața 700 – Piața Libertății – Piața Traian – Prințul Turcesc – Meteo – Gara de Est

– retur: Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața Libertății – Piața 700 – Piața Regina Maria – Piața Alexandru Mocioni – Regele Carol I – bulevardul Dâmbovița – strada Ana Ipătescu – Shopping City

Linia 4 tramvai

– tur: Calea Torontalului – Cetății – Balta Verde – Nemoianu – Catedrala Metropolitană – Piața Sfânta Maria – Piața Nicolae Bălcescu – Piața Crucii – Sala Olimpia – 1 Decembrie 1918 – Banatim – AEM

– retur: AEM – Banatim – 1 Decembrie 1918 – Sala Olimpia – Piața Crucii – Piața Nicolae Bălcescu – Piața Sfânta Maria – Catedrala Metropolitană – Nemoianu – Balta Verde – Cetății – Calea Torontalului

Linia 5 tramvai

– tur: Ronaț – Balta Verde – Piața 700 – Piața Traian – Prințul Turcesc – Meteo – Gara de Est

– retur: Gara de Est – Meteo – Prințul Turcesc – Piața Traian – Piața 700 – Balta Verde – Ronaț

Liniile 6a și 6b rămân suspendate, iar liniile 7, 8 și 9 circulă pe traseele obișnuite.

Linia de autobuz 23 își păstrează traseul actual.

Orarele de circulație pot fi consultate pe site-ul oficial www.stpt.ro și în stații.