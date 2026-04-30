Atenție, șoferi! Transport agabaritic pe traseul Timișoara – Huedin

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara) atenționează că în perioada 30 aprilie – 4 mai, se va desfășura un transport cu depășiri de gabarit pe traseul: Timișoara – DN 59 – Centura Timișoara (VTM) – DN 69 – DN 69A – A1 – A11 – DN 7 – DN 79 – Nojorid – DN 1 – Aleșd – DN 1 – Huedin.

Vehiculul, transmite DRDP Timișoara, transportă un utilaj de mari dimensiuni având o lățime de 3,50 metri, o masă totală 102 tone, o lungime de 28 de metri și o înălțime de 4,30 de metri.

Viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic. Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră.