Lucrări de consolidare pe DN 59B, sectoarele Livezile – Deta şi Livezile – Cruceni

În această perioadă se desfăşoară lucrări de consolidare pe DN 59B, sectoarele Livezile – Deta şi Livezile – Cruceni, a comunicat DRDP Timişoara.

Livezile – Deta (km 60 – km 75): Așternerea stratului de bază pe sectoarele cu sistem rutier nou s-a finalizat pe ambele părți ale drumului, la fel și frezarea mixturii rutiere existente, în zona de realizare a casetelor. Echipele PORR Construct continuă realizarea casetelor pe partea stângă, necesare pentru lărgirea platformei drumului.

Livezile – Cruceni (km 60 – km 44): Pe acest tronson, constructorul Drumuri și Poduri Banat execută mai departe lucrări la nivelul terasamentelor. Pe lângă frezarea structurii rutiere, se avansează cu săpătura la cota de fundare și stabilizarea terenului cu lianți hidraulici. Ulterior, se continuă cu execuția stratului de fundație din balast și a stratului din balast stabilizat.

