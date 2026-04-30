Caransebeș – Lugoj (Lot 1): Lucrările de modernizare a căii ferate au ajuns la aproape 10% (foto)

Caransebeș – Lugoj (Lot 1): Lucrările de modernizare a căii ferate au ajuns la aproape 10%

Lucrările de modernizare aferente Lotului 1 Caransebeș – Lugoj sunt în desfășurare, stadiul fizic al execuției ajungând în prezent la 9,84%, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

Intervențiile vizează lucrări de terasamente și consolidare a infrastructurii feroviare, demolări și refaceri ale elementelor existente, precum și lucrări pentru realizarea sistemelor de drenaj și evacuare a apelor.

Astfel, printre principalele lucrări se regăsesc: Stația Caransebeș -excavații, consolidări, armare și cofrare zid Linia 215; Stația Caransebeș Triaj a fost nivelată platforma urmând lucrările de suprastructură, pentru liniile 1A-5A; Stația Zăgujeni au loc lucrări de săpătură, demontare semnale și lucrări provizorii; Stația Căvărani – lucrări de săpătură și umplutură liniile III, 4 și 5; Stația Găvojdia -lucrări săpătură liniile III-5; Interval Găvojdia-Lugoj – lucrări săpătură fir II și plantare de stâlpi LC și ancore fir II.

Pe acest interval, menționează reprezentanții CFR Infrastructură Timișoara, sunt active și șase situri arheologice ce își desfășoară activitatea, fiind descoperite lucruri din epoca romană și epoca bronzului.

”Proiectul are un rol major în creșterea vitezei de circulație, sporirea siguranței traficului feroviar și îmbunătățirea condițiilor oferite călătorilor. Totodată, modernizarea tronsonului Caransebeș – Lugoj va contribui la eficientizarea transportului feroviar de călători și marfă pe Coridorul Rin-Dunăre”, informează CFR Călători Timișoara.

