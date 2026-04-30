ITPF Timișoara: Măsuri suplimentare la frontieră în minivacanța 1 Mai

În perspectiva minivacanței prilejuite de sărbătoarea de 1 Mai (Ziua Internațională a Muncii), Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara (ITPF Timișoara) a dispus măsuri menite să asigure un control eficient și operativ, precum și fluidizarea traficului prin punctele de trecere a frontierei și să asigure un climat de siguranță publică.

Astfel, peste 700 de polițiști de frontieră se vor afla zilnic la datorie, desfășurând misiuni de supraveghere și control pe întreaga rază de competență a inspectoratului.

Efectivele au fost dispuse pentru a permite adaptarea misiunilor și optimizarea resurselor umane și materiale, în deplină concordanță cu specificul fiecărui punct de trecere a frontierei.

Frontiera externă (Granița cu Serbia)

Pentru gestionarea fluxului de călători la granița cu Serbia, a fost suplimentat numărul personalului care activează în cabinele de control pentru verificarea documentelor. În situația creșterii valorilor de trafic, dispozitivul va fi dimensionat prin deschiderea unor artere suplimentare de control, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere.

La frontiera cu Serbia sunt operaționale 8 puncte de trecere rutiere:

Județul Timiș: PTF Jimbolia și PTF Moravița (regim permanent); PTF Valcani, PTF Foeni și PTF Lunga (deschise zilnic între orele 08:00 – 20:00, pentru autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone).

Județul Caraș-Severin: PTF Naidăș.

Județul Mehedinți: PTF Porțile de Fier I și PTF Porțile de Fier II.

În contextul aderării României la spațiul Schengen deplasările terestre către și dinspre Ungaria se efectuează fără oprire obligatorie în fostele puncte de frontieră.

Deși circulația este fluidă, tranzitarea rămâne condiționată de posesia documentelor de călătorie valabile (pașaport sau carte de identitate).

O atenție deosebită trebuie acordată minorilor cetățeni români, care, împreună cu însoțitorii lor, trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare privind regimul de ieșire din țară.

Poliția de Frontieră menține o colaborare permanentă cu autoritățile omoloage din statele vecine pentru un management eficient al traficului.

Polițiștii le recomandă participanților la trafic utilizarea tuturor punctelor de trecere deschise pentru a evita supraaglomerarea anumitor zone și consultarea aplicației „Trafic on-line”, disponibilă pe pagina oficială a instituției.

De asemenea, cetățenii pot apela non-stop linia telefonică de informare 021.9590.