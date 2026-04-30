Punctul de trecere a frontierei pe pista de biciclete Timișoara – Zrenjanin, deschis în acest weekend

Consiliul Județean Timiș anunță că punctul temporar de trecere a frontierei de pe pista de biciclete Timișoara – Zrenjanin va fi deschis în acest weekend.

În zilele de 2 și 3 mai 2026, trecerea frontierei se poate face între orele 8 – 20, pe baza unui document de identitate valabil

Traseul Timișoara – Zrenjanin însumează aproximativ 70 km, dintre care 37 km pe teritoriul României, fiind una dintre cele mai atractive rute de mobilitate verde din regiune.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Timiș, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Banat și Provincia Autonomă Voivodina, cu scopul de a încuraja turismul transfrontalier și activitățile recreative.

Cei care vor să exploreze orașul Zrenjanin pot găsi informații utile despre cazare și gastronomie la adresa: www.visitzrenjanin.com.