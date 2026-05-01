Un nou sens giratoriu pe DN 6, în județul Timiș

DRDP Timişoara a lansat pe SEAP procedura pentru obiectivul ”𝗘𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁̦𝗶𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝗷𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘀 𝗴𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂 𝗗𝗡 𝟲 𝗸𝗺, 𝟰𝟵𝟱+𝟬𝟬𝟬, 𝗷𝘂𝗱𝗲𝘁̦𝘂𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗶𝘀̦” 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝗮 𝗰𝘂 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗧𝗮𝗽𝗶𝗲𝗶, 𝗗𝗝 𝟲𝟴𝟬.

Intersecția actuală este una de tip în cruce, cu 4 ramuri, iar separarea sensurilor de circulație se realizează prin marcaj orizontal. Accesul în/din DN 6, pe DJ 680, care asigură conexiunea cu municipiul Lugoj se realizează cu dificultate, generând ambuteiaje și punând în pericol viața participanților la trafic.

Având în vedere creșterea numărului de autovehicule și a dezvoltării localităților adiacente, în ultimii ani, zona în cauză nu asigură un grad corespunzător din punctul de vedere al siguranței desfășurării traficului auto, fiind necesare măsuri de reconfigurare a intersecției pentru creșterea siguranței/securității traficului și sporirea fluenței circulației.

Valoarea estimată a contractului este de 5.107.883 lei, fără T.V.A. Durata de execuție a lucrării este de 6 luni, după emiterea ordinului de începere.

După selecția/validare ANAP se va stabili și data de depunere a ofertelor pentru acest obiectiv.