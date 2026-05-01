Liber la modernizarea străzilor, într-o comună de lângă Timișoara

Autoritățile locale ale comunei Ghiroda, din zona metropolitană a Timișoarei, au aprobat alocarea unei sume de 1,86 milioane de lei (inclusiv TVA) cu titlu de cofinanțare de la bugetul local pentru programul de reabilitare și modernizare a arterelor stradale de pe teritoriul administrativ al comunei.

Acest obiectiv investițional – care vizează explicit străzile Făgăraș, Câmpului, Jiul, Bega și Moldovei – este susținut, în proporție de 80 la sută, prin programul național Anghel Saligny.

Potrivit hotărârii în cauză, suma va fi inclusă în proiectul de buget comunal pe anul în curs, proiect aflat în proces de avizare.