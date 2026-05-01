Cum sunt îngrijiți nou-născuții la Maternitatea Odobescu din Timișoara

Maternitatea Odobescu, parte a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, oferă servicii medicale complete pentru mamă și nou-născut, de la monitorizarea sarcinii și naștere, până la îngrijire specializată în neonatologie.

Unul dintre punctele forte ale maternității îl reprezintă Secția de neonatologie, unde sunt asigurate îngrijiri la cel mai înalt nivel pentru toate categoriile de nou-născuți.

Neonatologie: îngrijire specializată, de la cazuri simple la situații complexe

„Maternitatea Odobescu – Secția de Neonatologie reprezintă nivelul maxim de competență în îngrijirea nou-născutului, asigurând atât monitorizarea și evaluarea nou-născutului sănătos, cât și managementul specializat al prematurilor și al cazurilor cu patologie neonatală complexă.

Abordarea este una integrată, centrată pe nevoile individuale ale copilului și ale familiei”, explică dr. Mihaela Țunescu, medic primar neonatolog și șef-secție Neonatologie.

Îngrijirea nou-născutului sănătos

Nou-născutul la termen, fără complicații, beneficiază de îngrijiri standardizate care urmăresc adaptarea optimă la viața extrauterină și prevenirea complicațiilor precoce. Aceste măsuri contribuie la dezvoltarea armonioasă a nou-născutului și la reducerea riscurilor pe termen scurt și lung.

Îngrijirea prematurilor și a nou-născuților cu risc

Pentru cazurile care necesită supraveghere atentă, maternitatea dispune de compartimente dedicate și echipamente conforme standardelor actuale.

„Prematurii și nou-născuții cu greutate mică sau patologii asociate necesită o abordare complexă, adaptată gradului de imaturitate și severității afecțiunilor, care se desfășoară în compartimentul de prematuri, precum și în secția de terapie intensivă neonatală, dotate corespunzător, conform standardelor în vigoare.

Aceste resurse sunt esențiale pentru creșterea supraviețuirii prematurilor extremi și pentru reducerea complicațiilor”, adaugă dr. Țunescu.

În cadrul secției de neonatologie există și un kinetoterapeut, cu un rol esențial în dezvoltarea neuromotorie precoce a nou-născuților, în special a prematurilor sau a celor cu risc neurologic crescut. Intervenția precoce contribuie la prevenirea complicațiilor pe termen lung și la optimizarea dezvoltării psihomotorii.

Abordare multidisciplinară și diagnostic complex

Îngrijirea neonatală se face printr-o colaborare între mai multe specialități, pentru evaluarea completă a fiecărui caz și stabilirea celor mai bune soluții terapeutice.

„Îngrijirea neonatală implică colaborarea între multiple specialități medicale, asigurând o evaluare completă și intervenții adaptate fiecărui caz. Totodată, se asigură continuitatea îngrijirii din perioada prenatală până la externare și monitorizarea ulterioară.

Dispunem de compartiment pentru retinopatia de prematuritate (ROP), deoarece această afecțiune apare la nou-născuții prematuri și necesită depistare și tratament rapid. Medicul oftalmolog – dr. Stoica Florina – cu competență în retinopatie de prematuritate colaborează strâns cu neonatologii pentru screening și monitorizare, precum și terapia laser în ROP.

În cazurile care necesită investigații suplimentare, este implicată și genetica medicală. Geneticianul – șef lucrări dr. Farcaș Simona – are un rol esențial în diagnosticarea rapidă și corectă a nou-născuților cu suspiciune de boli genetice sau malformații congenitale”, explică șefa Secției de Neonatologie.

Implicarea familiei și sprijin pentru părinți

Pe lângă componenta medicală, maternitatea pune accent pe relația dintre părinți și nou-născuți și asta pentru că integrarea părinților în procesul de îngrijire reprezintă o componentă esențială. Informarea corectă, suportul pentru alăptare și încurajarea contactului cu nou-născutul contribuie la dezvoltarea relației părinte–copil.

Servicii complete, într-un sistem public accesibil

Secția de Neonatologie asigură un spectru complet de servicii, de la îngrijirea nou-născutului sănătos până la managementul cazurilor critice, având ca obiectiv principal reducerea mortalității și morbidității neonatale și susținerea unei dezvoltări optime pe termen lung.

Toate aceste servicii sunt disponibile în cadrul Maternității Odobescu din Timișoara, unitate sanitară de stat, parte a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, unde îngrijirea medicală este asigurată gratuit, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.