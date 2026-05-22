Lacul Trei Ape va fi golit!

Autoritățile din Caraș-Severin au fost informate oficial cu privire la demararea procedurilor de golire a lacului de acumulare Trei Ape.

Potrivit acestora, acțiunea este necesară pentru reabilitarea echipamentelor de la golirea de fund, conform măsurilor stabilite de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit unei adrese transmise de PPC Renewables Romania, intervenția face parte dintr-un proces tehnic programat, menit să asigure funcționarea în condiții de siguranță a infrastructurii hidrotehnice aferente acumulării.

În acest context, la sediul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin, în sala de ședințe de la etajul I, va fi organizată o întâlnire de lucru, pe data de 27 mai 2026, în cadrul căreia vor fi prezentate detalii privind calendarul și modul de desfășurare a acțiunii, conform caon.ro.