Autotren în flăcări pe autostrada A1, în județul Timiș

Remorca unui autotren a luat foc, vineri dimineața, pe autostrada A1, km 457, în zona localității Balinț (județul Timiș), sensul spre Arad.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, salvare și poliție.

Potrivit DRDP Timișoara, se circulă doar pe banda 2 până în jurul orei 11, estimativ (update: restricțiile au fost prelungite până la ora 16, estimativ).

UPDATE: În cursul acestei dimineți, în jurul orei 6:00, pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la remorca unui autotren ce se deplasa pe autostrada A1 km 457 (în apropierea localității Balinț), sensul de mers Făget-Timișoara.

La locul incendiului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu 7 pompieri din cadrul Detașamentului Lugoj și o autospecială de stingere cu 2 pompieri din cadrul Stației de Pompieri Făget.

Incendiul s-a manifestat la nivelul remorcii unui autotren care transporta produse alimentare. Din fericire, conducătorul autotrenului a reușit să decupleze capul tractor, astfel acesta nu a fost afectat de incendiu.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, a fost stabilită cauza probabilă a incendiului: efectul termic al căldurii produs prin frecare mecanică (frâne blocate), a transmis ISU Timiș.

