Tânără dispărută, scoasă fără viață din Bega de scafandri, la Timișoara

Tânără dispărută, scoasă fără viață din Bega de scafandri

Joi, 21 mai 2026, în jurul orei 14:30, polițiștii municipiului Timișoara – Secția 1 Urbană ai fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 30 de ani, ar fi plecat cu o zi mai devreme, în jurul orei 22:00, de pe raza municipiului Timișoara, iar de atunci nu a mai putut fi contactată.

Polițiștii au demarat de îndată verificări și activități specifice pentru depistarea acesteia, iar în urma investigațiilor desfășurate, s-a constatat faptul că telefonul mobil al femeii a fost găsit de un trecător pe malul râului Bega, pe Splaiul Nistrului, în dreptul unui imobil din zonă, fiind solicitat imediat sprijinul scafandrilor din cadrul ISU Timiș.

În urma verificărilor efectuate de către scafandrii ISU în râul Bega, femeia a fost găsită decedată.

În urma primelor verificări, pe corpul acesteia nu au fost identificate urme vizibile de violență, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.