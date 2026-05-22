Viramente PNRR de aproape șase milioane de lei pentru localități din Timiș și Caraș-Severin.

O nouă săptămână, un nou flux de viramente în contul investițiilor derulate în cele două județe bănățene cu finanțare prin programul național de redresare și reziliență (PNRR).

În cadrul celor două runde de decontări organizate de Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației săptămâna trecută, un număr de patru comune din județul Timiș au încasat importante sume de decontare: Banloc – 1,17 milioane de lei, Birda – 176 de mii, iar Bârna și Dudeștii Vechi, resturi de plată de 3,7, respectiv, două mii de lei.

La rândul său, Consiliul Județean Timiș a primit, în două plăți, suma de 1,24 milioane de lei.

Din județul Caraș-Severin, au beneficiat de decontări orașele Moldova Nouă – 2,26 milioane de lei (două plăți) și Anina – 257 de mii, precum și comunele Berzovia – 417 mii, Grădinari – 20 de mii și Brebu Nou – 15 mii de lei.

Reintrarea fluxurilor de decontări într-o zonă de normalitate contribuie deja, alături de aprobarea bugetelor publice până la nivelul local, la dinamizarea pieței de lucrări edilitare, generând o așteptarea pozitivă pentru evoluția macroeconomică a următorului trimestru.