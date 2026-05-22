Muzica lui John Dowland va răsuna la Timișoara. Recital de lăută renascentistă susținut de Caius Hera

Muzica lui John Dowland va răsuna, duminică, la Timișoara. Recital de lăută renascentistă susținut de Caius Hera

„Curgeți, lacrimi, din izvoarele voastre…” (Flow, my tears, fall from your springs…) Așa începe unul dintre cele mai cunoscute texte ale Renașterii târzii engleze, pus pe muzică de John Dowland, compozitorul care a transformat melancolia într-una dintre cele mai profunde expresii artistice ale epocii elisabetane.

Duminică, 24 mai 2026, de la ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică din Piața Bălcescu – Parohia Elisabetin III, publicul timișorean este invitat la recitalul de lăută renascentistă „John Dowland”, susținut de lăutistul Caius Hera.

Evenimentul marchează comemorarea a 400 de ani de la moartea lui John Dowland (1563–1626), unul dintre cei mai importanți compozitori și lăutiști ai Renașterii europene. Muzica sa, profund expresivă și contemplativă, vorbește despre fragilitatea vieții, destin, exil interior și melancolia specifică sensibilității elisabetane.

Programul recitalului va include lucrări reprezentative precum „Lacrimae”, „Flow My Tears” și alte pagini celebre ale repertoriului pentru lăută renascentistă, interpretate într-un spațiu care pare construit pentru această muzică: Biserica Romano-Catolică din Piața Bălcescu.

„Fortune My Foe” – „Soarta, dușmanul meu” – este una dintre expresiile emblematice ale universului artistic al lui Dowland. În cultura Renașterii târzii, Fortuna era văzută ca o forță schimbătoare și imprevizibilă, care ridică și coboară destinele oamenilor. Această atmosferă de reflecție, vulnerabilitate și frumusețe interioară traversează întreaga muzică a compozitorului englez.

Recitalul va fi completat de scurte intervenții introductive despre contextul istoric și cultural al lucrărilor interpretate.

Intrarea este liberă.

Sunt, însă, binevenite donațiile pentru sprijinirea activităților și întreținerii bisericii.

Evenimentul este organizat de Asociația „Festivalul Baroc Timișoara”, în parteneriat cu Societatea Divinului Salvator şi cu sprijinul financiar al EUROCCOPER.