Rețele Electrice România începe lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție din zona Gărâna – Văliug – Trei Ape

Județul Caraș-Severin este unul dintre cele mai spectaculoase colțuri ale României. Cu 65% din suprafață acoperită de munți și cu lacuri care oglindesc cerul în toate anotimpurile, zona Gărâna – Văliug – Trei Ape a devenit una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care caută natură autentică și liniște. Nu e surprinzător că, an de an, tot mai mulți vizitatori aleg să descopere aceste locuri.

Un număr mai mare de turiști înseamnă, însă, și un consum mai ridicat de energie. Tocmai de aceea, Rețele Electrice România a demarat un amplu program de modernizare a infrastructurii de distribuție din zonă — pentru ca bucuria unui sejur fără griji să nu fie întreruptă de nicio pană de curent. Investiția se traduce direct în calitate și reziliență: un serviciu mai stabil, mai sigur și pregătit pentru viitor.

Un proiect cu o valoare de 57,6 milioane de lei (TVA inclus)

Proiectul aduce beneficii directe pentru aproximativ 650 de clienți din zonă și dimensionează rețeaua astfel încât să facă față cu ușurință vârfurilor de consum din sezonul turistic. Cu o valoare totală de 57,6 milioane de lei (TVA inclus), investiția este susținută parțial prin Fondul pentru Modernizare, care acoperă un grant de până la 37,8 milioane de lei.

Lucrările acoperă întreaga infrastructură de distribuție din zonă și sunt gândite atât pentru prezent, cât și pentru creșterea anticipată a consumului. Printre lucrările incluse în cadrul acestui proiect, se numără:

* Modernizarea a aproximativ 23 de km existenți de linii aeriene și subterane de medie tensiune (6 kV și 20 kV);

* Dezvoltarea a două linii noi de medie tensiune a câte 17,8 km, respectiv 9,2 km;

* Linia electrică aeriană Brebu Nou – Gărâna va fi trecută de la nivel de tensiune de 6 kV la 20 kV, pentru a asigura o capacitate de distribuție sporită, și va fi buclată cu liniile de 20 kV Văliug și Slatina Timiș, pentru a spori siguranța în alimentare;

* Realizarea unei bucle de rezervă care va asigura continuitatea alimentării cu energie electrică pentru clienții Muntelui Semenic, o zonă importantă de interes turistic;

* Vor fi modernizate 13 posturi de transformare existente;

* Va fi adăugat un nou post de transformare în anvelopă de beton în zona de agrement Lacul Trei Ape.

Introducerea echipamentelor de rețea în sistemul de telecontrol

Echipamentele de rețea vor fi introduse în sistemul de telecontrol. Acest sistem asigură monitorizarea și operarea rețelei de la distanță și efectuarea de manevre rapide fără a mai fi necesară deplasarea echipelor în teren. Prin intermediul manevrelor de la distanță durata și frecvența întreruperilor în alimentarea cu energie electrică se reduc semnificativ. De asemenea, vor fi instalate circuite de fibră optică, pentru a prelua traficul de date dintre sistemele de telecontrol, senzori și echipamente inteligente montate în rețeaua de distribuție.

Durata estimată a întregului proiect este de 31 de luni.

Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Infrastructura operată de către Rețele Electrice România numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.