Un nou punct de interes pe harta velo a județului Timiş

Sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 11:00, la intrarea în Lunga, în vecinătatea punctului de trecere a frontierei, va avea loc un eveniment de activare a comunității locale, în memoria celor care și-au riscat viața pentru a evada din lagărul comunist.

Pe baza conceptului artistic elaborat în cadrul proiectului „Inclusive Border Cycling”, va fi amenajat un loc de oprire dedicat bicicliștilor, care să onoreze curajul celor care au pus libertatea mai presus ca orice, un spațiu public care să rămână un reper al memoriei colective.

Consiliul Județean Timiș implementează proiectul „Inclusive Border Cycling” (IBC) – finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării 2021-2027. Proiectul are ca obiectiv adăugarea de conținut cultural rutei EuroVelo 13, Traseul Cortinei de Fier, care străbate județul Timiș și traversează 24 de localități.

„Unul dintre punctele importante situate pe acest traseu este Lunga, prima localitate de la intrarea pe teritoriul românesc. Fiind poarta de intrare în România a rutei EuroVelo 13, Traseul Cortinei de Fier, este important ca în proximitatea rutei cicliste să se regăsească elemente legate de perioada regimului comunist, care să reflecte istoria locală. Astfel, prin proiectul IBC a fost realizat conceptul artistic al unui spațiu public care să reamintească de sacrificiile făcute în numele libertății.

Prin activarea și implicarea comunității locale, conceptul artistic devine un loc de reflecție, punctând impactul pe care regimul opresiv al comunismului l-a avut asupra oamenilor și locurilor din spatele Cortinei de Fier. De asemenea, va transmite generațiilor viitoare un semnal de conștientizare cu privire la importanța respectării drepturilor fundamentale ale omului și valorilor democrației. Totodată, sunt valorificate poveștile locale și este pus în valoare potențialul pe care acestea îl au în definirea unei destinații turistice” – Consiliul Judeţean Timiş.

Sursa foto: Colţ de Banat