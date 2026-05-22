Poliţia Timiş derulează campania „Fără Copy/Paste”

Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității al I.P.J. Timiș, împreună cu polițiștii Biroului pentru Centrul Universitar, au desfășurat vineri activități informativ-preventive în Complexul Studențesc din Timișoara, în cadrul Campaniei Naționale „Fără Copy/Paste”.

Activitățile au avut ca scop conștientizarea tinerilor cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală și la riscurile utilizării produselor piratate sau contrafăcute.

Studenții au primit recomandări privind folosirea surselor legale și citarea corectă a informațiilor, utilizarea programelor și aplicațiilor licențiate, evitarea descărcării ilegale de filme, muzică, jocuri sau software, precum și alegerea produselor originale și respectarea muncii creatorilor.

Totodată, polițiștii au subliniat faptul că încălcarea drepturilor de autor și comercializarea produselor contrafăcute constituie infracțiuni și pot atrage răspunderea penală.

Prin astfel de activități, polițiștii timișeni continuă demersurile de informare și prevenire în rândul tinerilor, promovând un comportament responsabil și respectul față de lege și creativitate.

Sursa foto: IPJ Timiş