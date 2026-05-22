Aproape 80 de elevi evacuaţi, 8 duşi la spital, după ce un adolescent a pulverizat spray iritant-lacrimogen în şcoală

Aproape 80 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, vineri, după ce într-o şcoală din Petroşani a fost pulverizat gaz iritant-lacrimogen. Mai mulţi elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar opt au ajuns la spital.

„Echipaje de pompieri ale Detaşamentului Petroşani au intervenit pentru a gestiona o situaţie de urgenţă generată de pulverizarea unui gaz iritant dintr-un spray, la Şcoala Generală nr. 2 din municipiu, cartierul Colonie. Pompierii au acţionat cu 3 ambulanţe SMURD, o autospecială de intervenţie şi cu o Autospecială pentru Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM), iar la locul evenimentului au fost direcţionate şi 2 echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a transmis, vineri, ISU Hunedoara.

Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizată în jurul orei 11:10, la 112, de către reprezentantul unei unități de învățământ din localitate, cu privire la faptul că pe holul instituției ar fi fost pulverizat spray iritant-lacrimogen.

Ca măsură preventivă, 77 de elevi au fost evacuați de urgență din incinta unității de învățământ.

„La fața locului a intervenit un echipaj al ambulanței, care a acordat îngrijiri medicale pentru 9 elevi ce acuzau iritații ale căilor respiratorii.

În cel mai scurt timp, la locul incidentului s-a deplasat echipa operativă constituită din polițiști de ordine publică, investigații criminale și criminaliști, pentru efectuarea de verificări și stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului.

Din primele cercetări efectuate, se pare că un elev ar fi pulverizat spray-ul iritant-lacrimogen pe holul unității de învățământ”, a transmis IPJ Hunedoara.

Acesta, în vârstă de 15 ani, a fost condus la sediul Poliției Municipiului Petroșani, urmând ca în cauză să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal ce vizează portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, dar si vătămare corporală din culpă, dat fiind faptul că o parte dintre copii au ajuns la spital.

