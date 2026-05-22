Emiterea rovinietei și peajului poate fi îngreunată în după-amiaza zilei de vineri, 22 mai.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în perioada 22.05.2026, ora 17:00 – 23.05.2026, ora 00:30, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, serviciile utilizate pentru interogarea datelor deținute de aceasta vor funcționa cu intermitență.

În aceste condiții, emiterea rovinietelor și peajelor prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe acestuia pot înregistra perioade de indisponibilitate pe parcursul intervenției.

„ Reamintim utilizatorilor că, în cazul în care circulă pe rețeaua națională rutieră fără a deține rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea”, transmit reprezentanții CNAIR.