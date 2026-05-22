Restricții de circulație rutieră pe mai multe străzi din Timișoara începând de luni, 25 mai.

La solicitarea companiilor Aquatim, Delgaz Grid și a Universității de Vest din Timișoara, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în câteva zone din oraș, începând de luni, 25.05.2026.

Astfel, traficul rutier va fi restricționat pe strada Ana Ipătescu, în perioada 25.05.2026 – 31.07.2026, în vederea execuției rețelei de canalizare menajeră, parte a proiectului „CL 13: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud Lot 1”.

În acest sens, circulația va fi restricționată pe tronsonul cuprins între străzile Teatrului și Frunzei, iar traficul rutier va fi închis pe segmentul dintre străzile Frunzei și Filateliei.

Totodată, circulația de pe strada Lacului va fi deviată pe traseul Aleea Cutezătorilor – strada Intrarea Talăngii – strada Teatrului – strada Ana Ipătescu.

De asemenea, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Posada, în perioada 27.05.2026 – 10.06.2026, în vederea înlocuirii conductelor și branșamentelor de gaze naturale.

Totodată, circulația rutieră va fi închisă pe bulevardul Vasile Pârvan, respectiv Pasajul Michelangelo (inclusiv accesul din bulevardul Corneliu Coposu), în data de 31.05.2026, între orele 04.00 – 17.00, în vederea desfășurării evenimentului sportiv ”Bulevardul Copiilor la UVT”.

