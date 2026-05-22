Cursa Rățuștelor pe Bega, la o nouă ediție.

O cursă simpatică, premii pe măsură și o zi de neuitat pe malul Begăi.

„Pe 1 Iunie 2026, rățuștele invadează Bega și aduc cu ele premii super tari pentru cei mai norocoși participanți.

Tot ce trebuie să faci este să adopți o rățușcă, să îi faci galerie și să fii alături de noi pe malul Begăi, unde mii de rățuște vor porni în cursă pentru o cauză caritabilă.

Premii:

Locul 1 – Nintendo Switch 2

Locul 2 – 2 bilete la UNTOLD

Locul 3 – Bicicletă

Anul acesta, fondurile strânse vor merge către Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, pentru achiziționarea de pătuțuri și aparate de monitorizare pentru nou-născuți.

Locație eveniment: Podul Mihai Viteazu (fost Mitropolit Andrei Saguna), Timișoara

Data: 1 Iunie 2026, ora 17:00

Bilete online: timisoara.cursaderatuste.ro

Ne găsești și la standul nostru din Iulius Mall, pe culoarul Auchan, în perioada 22 mai – 31 mai, după următorul program:

Luni – Vineri: 16:00 – 22:00

Sâmbătă – Duminică: 12:00 – 22:00

Tu pe care premiu pui ochii?

Multumim partenerilor: Rotary Club Timisoara, Endava, Loxan, LatinBug, Litens, BizzLink, Avon, CopyShop94, Iulius Town Timisoara, Untold, Codru Festival,Cabinet Tehnic de Asistenta Pentru Protectia Muncii SRL și PRO TIM SSM, Interact Club Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara”, transmit organizatorii.