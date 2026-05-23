Traian Băsescu, în vizită la Consiliul Județean Timiș

Aflat la Timișoara, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost vineri oaspetele președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.
„Am avut o discuție foarte interesantă despre administrație și despre modul în care, în prezent, se iau deciziile publice.
Apoi, desigur, am dezbătut și câteva subiecte de politică națională. România s-a schimbat mult în ultimii ani, dar președintele Băsescu și-a păstrat substanța, atât în abordare, cât și în discurs”, a afirmat Alfred Simonis.
În cadrul dialogului purtat, președintele Consiliului Județean Timiș a subliniat principalele proiecte demarate în județ, investițiile aflate în lucru și direcțiile de dezvoltare pe care le are în vedere pentru următoarea perioadă.
Traian Băsescu a rememorat mai multe momente petrecute în Timiș, județ de care s-a arătat apropiat și care a avut un rol important în activitatea sa publică.

