Traian Băsescu, în vizită la Consiliul Județean Timiș. Aflat la Timișoara, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a fost vineri oaspetele președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

„Am avut o discuție foarte interesantă despre administrație și despre modul în care, în prezent, se iau deciziile publice. Apoi, desigur, am dezbătut și câteva subiecte de politică națională. România s-a schimbat mult în ultimii ani, dar președintele Băsescu și-a păstrat substanța, atât în abordare, cât și în discurs”, a afirmat Alfred Simonis.

În cadrul dialogului purtat, președintele Consiliului Județean Timiș a subliniat principalele proiecte demarate în județ, investițiile aflate în lucru și direcțiile de dezvoltare pe care le are în vedere pentru următoarea perioadă.